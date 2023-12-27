Білоруський паралімпієць збирається депортувати дітей з Херсонської області

Білоруський паралімпієць Олексій Талай, причетний до регулярної депортації українських дітей з окупованих територій нашої країни, хоче вивезти неповнолітніх в РБ з Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Зеркало".
Так, активіст режиму Лукашенка заявив, що планує привезти до Білорусі дітей з окупованої Херсонської області.
"Ще з Херсонщини в Білорусі не відпочивали дітки", - сказав Талай.
У повідомленні зауважують, що у середині вересня до Мінська приїхали майже 50 неповнолітніх із Донбасу, яким обіцяли "насичену" тритижневу програму в Новополоцьку. А наприкінці жовтня Талай привіз до Білорусі "на оздоровлення" близько 40 дітей з окупованих Маріуполя і Докучаєвська.
Варто зауважити, що дітей з окупованих територій України привозять до Білорусі з 2016 року. Саме фонд паралімпійця і провладного активіста Талая займається даним питанням останнім часом.
З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до тимчасово окупованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.
Депортація стала підставою для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову.
Напередодні, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця стало відомо, що Україні знадобиться не менше 55 років, якщо вона щодня повертатиме додому хоча б одну депортовану Росією дитину.
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