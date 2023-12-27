Білоруський паралімпієць збирається депортувати дітей з Херсонської області

Так, активіст режиму Лукашенка заявив, що планує привезти до Білорусі дітей з окупованої Херсонської області.

"Ще з Херсонщини в Білорусі не відпочивали дітки", - сказав Талай.

У повідомленні зауважують, що у середині вересня до Мінська приїхали майже 50 неповнолітніх із Донбасу, яким обіцяли "насичену" тритижневу програму в Новополоцьку. А наприкінці жовтня Талай привіз до Білорусі "на оздоровлення" близько 40 дітей з окупованих Маріуполя і Докучаєвська.

Варто зауважити, що дітей з окупованих територій України привозять до Білорусі з 2016 року. Саме фонд паралімпійця і провладного активіста Талая займається даним питанням останнім часом.