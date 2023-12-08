Україні знадобиться 55 років, якщо щодня повертати по депортованій дитині, - Лубінець

Україні знадобиться щонайменше 55 років, якщо вона щодня повертатиме додому хоча б одну депортовану Росією дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця .

Під час першої зустрічі Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, до якої доєднались 72 представники інших країн та міжнародних організації, Лубінець нагадав про те, що Російська Федерація розпочала депортацію українських дітей ще з 2014 року. Тоді ж терористи започаткували так звану програму "Потяг надії", аби виправдовувати викрадення.

"З того часу минулого майже 10 років! Коли окупанти викрадали 8-річну дитину – тепер це дорослий юнак або дівчина! А діти ростуть дуже швидко – і Росія відбирає в них не тільки дитинство, але й родину, країну, національність", - заявив Лубінець.

За словами уповноваженого Верховної ради з прав людини, Україні знадобиться більше 55 років, якщо вона щодня повертатиме по одній незаконно депортованій дитині. Тим часом ворог показує картинки "порятунку", "евакуації" чи "оздоровлення". Втім, речі необхідно називати своїми іменами, оскільки депортація дітей - це геноцид й воєнний злочин.

Зокрема під час зустрічі Лубінець закликав до дієвих кроків, а саме:

визнання дій Росії злочином геноциду;

нових ордерів на арешт винним у депортації українських дітей;

надання доступу до списків усіх депортованих та переміщених дітей;

перевірки та оновлення даних про депортованих або переміщених дітей;

відкриття гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення;

створення реабілітаційних центрів для повернутих дітей.

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Як писало The Independent, диктатору також може загрожувати нова справа про воєнний злочин. Згідно з розслідуванням, Путін заздалегідь планував голод в Україні.