Белорусский паралимпиец собирается депортировать детей из Херсонской области

Так, активист режима Лукашенко заявил, что планирует привезти в Беларусь детей из оккупированной Херсонской области.

"Еще из Херсона в Беларуси не отдыхали детки", - сказал Талай.

В сообщении отмечают, что в середине сентября в Минск приехали почти 50 несовершеннолетних из Донбасса, которым обещали "насыщенную" трехнедельную программу в Новополоцке. А в конце октября Талай привез в Беларусь "на оздоровление" около 40 детей из оккупированных Мариуполя и Докучаевска.

Следует заметить, что детей с оккупированных территорий Украины привозят в Беларусь с 2016 года. Именно фонд паралимпийца и провластного активиста Талая занимается данным вопросом в последнее время.