RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Белорусский паралимпиец собирается депортировать детей из Херсонской области

Фото: паралимпиец Беларуси Алексей Талай (Facebook.com/Алексей_Талай)
Автор: Ярослава Борзова

Белорусский паралимпиец Алексей Талай, причастный к регулярной депортации украинских детей с оккупированных территорий нашей страны, хочет увезти несовершеннолетних в РБ из Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало".

Так, активист режима Лукашенко заявил, что планирует привезти в Беларусь детей из оккупированной Херсонской области.

"Еще из Херсона в Беларуси не отдыхали детки", - сказал Талай.

В сообщении отмечают, что в середине сентября в Минск приехали почти 50 несовершеннолетних из Донбасса, которым обещали "насыщенную" трехнедельную программу в Новополоцке. А в конце октября Талай привез в Беларусь "на оздоровление" около 40 детей из оккупированных Мариуполя и Докучаевска.

Следует заметить, что детей с оккупированных территорий Украины привозят в Беларусь с 2016 года. Именно фонд паралимпийца и провластного активиста Талая занимается данным вопросом в последнее время.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей во временно оккупированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.

Накануне по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца стало известно, что Украине понадобится не менее 55 лет, если она будет ежедневно возвращать домой хотя бы одного депортированного Россией ребенка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьХерсонская областьДети войны