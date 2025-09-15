Білоруський опозиціонер після відмови залишати країну знову опинився у в'язниці

Білоруського опозиційного політика Миколу Статкевича, який відмовився від депортації до Литви після звільнення минулого тижня, повернули у виправну колонію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на незалежне видання"Наша ніва".
За інформацією джерела, Статкевич перебуває в колонії в Глибокому. Цю інформацію підтвердила в соцмережі X лідер опозиції у вигнанні Світлана Тихановська.
"Ми закликаємо міжнародну спільноту вимагати його свободи", - заявила Тихановська. Вона підкреслила, що політик понад два роки провів в одиночній камері без зв'язку із зовнішнім світом.
Опозиція у вигнанні наголошує, що звільнені повинні мати право залишатися в Білорусі, а не бути змушеними залишати країну. Деякі з нещодавно звільнених заявили, що воліли б залишитися.
Минулого тижня влада Білорусі звільнила 52 ув'язнених, серед яких були журналісти та політичні опоненти Олександра Лукашенка. Це сталося після звернення президента США Дональда Трампа.
Усіх звільнених вивезли до кордону з Литвою, але тільки Статкевич відмовився переходити кордон. У відповідь США зняли санкції з державної авіакомпанії Білорусі.
Американський спецпосланець Джон Коул повідомив, що Вашингтон хоче відновити роботу посольства в Мінську. Цей крок може стати сигналом можливого потепління відносин між країнами.
Однак західні держави, включно зі США, ЄС і Великою Британією, зберігають низку санкцій проти Білорусі через порушення прав людини та підтримку війни Росії проти України.
69-річний Микола Статкевич балотувався проти Лукашенка на виборах 2010 року. 2020 року його заарештували, а 2021 року засудили до 14 років позбавлення волі за обвинуваченням в "організації масових заворушень".
За даними "Наша ніва", останні два роки і сім місяців він провів у повній ізоляції в колонії в Глибокому.