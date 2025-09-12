ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Звільнений Лукашенком політв'язень зник після відмови залишати Білорусь

П'ятниця 12 вересня 2025 20:30
UA EN RU
Звільнений Лукашенком політв'язень зник після відмови залишати Білорусь Фото: Микола Статкевич (spring96.org)
Автор: Іван Носальський

Лідер партії "Народна громада" Микола Статкевич, якого нещодавно звільнив диктатор Олександр Лукашенко, зник. Раніше він відмовився виїжджати з Білорусі.

Про це розповіли на прес-конференції колишніх політв'язнів у Вільнюсі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Раніше радник Світлани Тихановської Денис Кучинський розповів, що Статкевич, коли його вивозили до Литви, "практично вибив двері, вилетів з автобуса і побіг на територію Білорусі".

Кілька годин він перебував біля кордону на білоруській стороні, що зафіксували камери спостереження. Дружина, американські дипломати та кілька супроводжуючих намагалися переконати його покинути країну, проте спроби виявилися безуспішними. Литовська сторона підтвердила, що Статкевич не перетнув кордон.

Водночас 11 вересня пропагандистські білоруські телеграм-канали заявляли, що Статкевич нібито перейшов кордон із Литвою, але вже наступного ранку почали писати про його "зникнення".

Один із нещодавно звільнених політв'язнів, активіст "Народної громади" Сергій Спариш, розповів, що бачив Статкевича 11 вересня у в'язниці КДБ, де він перебував у "відмінному моральному стані".

Водночас Спариш висловив серйозну стурбованість станом його здоров'я і закликав політиків, включно з президентом США Дональдом Трампом, домагатися для Статкевича можливості нормально жити в Білорусі та спілкуватися з рідними і соратниками. За словами Спариша, Статкевич впевнений, що справжній лідер Білорусі не може жити за межами країни.

Відомо, що Статкевич страждає на серцеві захворювання, хронічний бронхіт, кілька разів хворів на COVID-19 і переніс пневмонію у в'язниці. В одиночній камері він провів понад 2,5 року.

Звільнення політв'язнів

Нагадаємо, 11 вересня президент Литви Гітанас Науседа розповів, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив понад 50 політв'язнів.

За словами Науседи, на той момент усі звільнені політв'язні вже перебували на території Литви.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Білорусь
Новини
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії