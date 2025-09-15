RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Белорусский оппозиционер после отказа покидать страну снова оказался в тюрьме

Фото: Николай Статкевич (facebook.com Narodnaya Hramada)
Автор: Александр Белоус

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич, отказавшийся от депортации в Литву после освобождения на прошлой неделе, был возвращен в исправительную колонию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на независимое издание "Наша ніва".

По информации источника, Статкевич находится в колонии в Глубоком. Эту информацию подтвердила в соцсети X лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская.

"Мы призываем международное сообщество требовать его свободы", - заявила Тихановская. Она подчеркнула, что политик более двух лет провел в одиночной камере без связи с внешним миром.

Оппозиция в изгнании отмечает, что освобожденные должны иметь право оставаться в Беларуси, а не быть вынужденными покидать страну. Некоторые из недавно освобожденных заявили, что предпочли бы остаться.

Освобождение политзаключенных и шаги США

На прошлой неделе власти Беларуси освободили 52 заключенных, среди которых были журналисты и политические оппоненты Александра Лукашенко. Это произошло после обращения президента США Дональда Трампа.

Всех освободившихся вывезли к границе с Литвой, но только Статкевич отказался переходить границу. В ответ США сняли санкции с государственной авиакомпании Беларуси.

Потепление в отношениях с Западом

Американский спецпосланник Джон Коул сообщил, что Вашингтон хочет возобновить работу посольства в Минске. Этот шаг может стать сигналом возможного потепления отношений между странами.

Однако западные государства, включая США, ЕС и Великобританию, сохраняют ряд санкций против Беларуси из-за нарушений прав человека и поддержки войны России против Украины.

Биография политика

69-летний Николай Статкевич баллотировался против Лукашенко на выборах в 2010 году. В 2020 году он был арестован, а в 2021 году приговорен к 14 годам лишения свободы по обвинению в "организации массовых беспорядков".

По данным "Наша ніва", последние два года и семь месяцев он провел в полной изоляции в колонии в Глубоком.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьАлександр Лукашенко