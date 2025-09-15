Белорусский оппозиционер после отказа покидать страну снова оказался в тюрьме

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич, отказавшийся от депортации в Литву после освобождения на прошлой неделе, был возвращен в исправительную колонию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на независимое издание "Наша ніва".
По информации источника, Статкевич находится в колонии в Глубоком. Эту информацию подтвердила в соцсети X лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская.
"Мы призываем международное сообщество требовать его свободы", - заявила Тихановская. Она подчеркнула, что политик более двух лет провел в одиночной камере без связи с внешним миром.
Оппозиция в изгнании отмечает, что освобожденные должны иметь право оставаться в Беларуси, а не быть вынужденными покидать страну. Некоторые из недавно освобожденных заявили, что предпочли бы остаться.
На прошлой неделе власти Беларуси освободили 52 заключенных, среди которых были журналисты и политические оппоненты Александра Лукашенко. Это произошло после обращения президента США Дональда Трампа.
Всех освободившихся вывезли к границе с Литвой, но только Статкевич отказался переходить границу. В ответ США сняли санкции с государственной авиакомпании Беларуси.
Американский спецпосланник Джон Коул сообщил, что Вашингтон хочет возобновить работу посольства в Минске. Этот шаг может стать сигналом возможного потепления отношений между странами.
Однако западные государства, включая США, ЕС и Великобританию, сохраняют ряд санкций против Беларуси из-за нарушений прав человека и поддержки войны России против Украины.
69-летний Николай Статкевич баллотировался против Лукашенко на выборах в 2010 году. В 2020 году он был арестован, а в 2021 году приговорен к 14 годам лишения свободы по обвинению в "организации массовых беспорядков".
По данным "Наша ніва", последние два года и семь месяцев он провел в полной изоляции в колонии в Глубоком.