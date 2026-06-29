Білоруський МЗС виступив із новою цинічною погрозою на адресу України

Що саме заявив Мінськ

"Якщо кордон буде, так би мовити, перетнутий без дозволу чи агресивним чином, ми відповімо, використовуючи весь наш потенціал і всі наші можливості. І наші українські сусіди це знають", - заявив Ігор Секрета.

Він також попередив про так звані "червоні лінії", які були раніше визначені.

"Червоні лінії були чітко визначені нашим президентом, це наш кордон", - додав він.

Також Секрета додав, що захід нібито знає про те, що напад на "союзну державу" буде мати важкі наслідки та негайну відповідь.