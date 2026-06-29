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Белорусский МИД выступил с новой циничной угрозой в адрес Украины

13:57 29.06.2026 Пн
1 мин
Белорусский дипломат назвал условие для использования "всего потенциала" вооружения
aimg Елена Чупровская
Фото: заместитель главы белорусского МИД Игорь Секрета (president.gov by 4)

Беларусь выступила с циничным предупреждением в Украину - о жестком ответе в случае пересечения общей границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы белорусского МИД Игоря Секреты для РосСМИ.

Что именно заявил Минск

"Если граница будет, так сказать, пересечена без разрешения или агрессивным образом, мы ответим, используя весь наш потенциал и все наши возможности. И наши украинские соседи это знают", - заявил Игорь Секрета.

Он также предупредил о так называемых "красных линиях", которые были ранее определены.

"Красные линии были четко определены нашим президентом, это наша граница", – добавил он.

Также Секрета добавил, что запад якобы знает о том, что нападение на "союзное государство" будет иметь тяжелые последствия и немедленный ответ.

Между тем Беларусь параллельно усиливает собственные позиции вдоль границы. РБК-Украина сообщало, что Минск строит укрепления и обустраивает объекты с российскими военными.

Также мы писали, что отключение ретрансляторов на белорусской стороне может оказать влияние на покрытие связи для врага в приграничных регионах Украины.

Россияне больше не смогут управлять дронами в режиме реального времени, но атаки будут идти только по GPS-координатам.

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