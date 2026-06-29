Белорусский МИД выступил с новой циничной угрозой в адрес Украины

Что именно заявил Минск

"Если граница будет, так сказать, пересечена без разрешения или агрессивным образом, мы ответим, используя весь наш потенциал и все наши возможности. И наши украинские соседи это знают", - заявил Игорь Секрета.

Он также предупредил о так называемых "красных линиях", которые были ранее определены.

"Красные линии были четко определены нашим президентом, это наша граница", – добавил он.

Также Секрета добавил, что запад якобы знает о том, что нападение на "союзное государство" будет иметь тяжелые последствия и немедленный ответ.