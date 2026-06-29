Белорусский МИД выступил с новой циничной угрозой в адрес Украины

Беларусь выступила с циничным предупреждением в Украину - о жестком ответе в случае пересечения общей границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы белорусского МИД Игоря Секреты для РосСМИ.
"Если граница будет, так сказать, пересечена без разрешения или агрессивным образом, мы ответим, используя весь наш потенциал и все наши возможности. И наши украинские соседи это знают", - заявил Игорь Секрета.
Он также предупредил о так называемых "красных линиях", которые были ранее определены.
"Красные линии были четко определены нашим президентом, это наша граница", – добавил он.
Также Секрета добавил, что запад якобы знает о том, что нападение на "союзное государство" будет иметь тяжелые последствия и немедленный ответ.
Между тем Беларусь параллельно усиливает собственные позиции вдоль границы. РБК-Украина сообщало, что Минск строит укрепления и обустраивает объекты с российскими военными.
Также мы писали, что отключение ретрансляторов на белорусской стороне может оказать влияние на покрытие связи для врага в приграничных регионах Украины.
Россияне больше не смогут управлять дронами в режиме реального времени, но атаки будут идти только по GPS-координатам.