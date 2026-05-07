Білоруські спортсмени зможуть виступати під своїм прапором, - рішення МОК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Уточнюється, що атлети з Білорусі знову зможуть брати участь у міжнародних змаганнях, включно з відбором до Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі.

Повернення до міжнародних стартів

У МОК зазначили, що тепер не рекомендують запроваджувати обмеження на участь спортсменів із Білорусі, включно з командними видами спорту.

Це рішення відкриває можливість для їхніх виступів під національною символікою - прапором і гімном.

Білоруські спортсмени також зможуть брати участь у всіх кваліфікаційних турнірах, які почнуться найближчими місяцями і визначатимуть учасників Олімпіади-2028.

Передісторія обмежень

Раніше, 2022 року, МОК рекомендував обмежити участь спортсменів із Росії та Білорусі в міжнародних турнірах після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Білорусь при цьому розглядали як країну, використану як плацдарм для військових дій.

На Олімпіаді в Парижі 2024 року і на зимових Іграх 2026 року в Мілані та Кортіні допуск отримали лише окремі спортсмени з цих країн - вони виступали в нейтральному статусі без національної символіки.

Різні рішення для Білорусі та Росії

У МОК підкреслили, що зняття обмежень стосується тільки Білорусі. Щодо російських спортсменів рішення залишається без змін.

Організація зазначила, що ситуація з Олімпійським комітетом Росії відрізняється, зокрема через його статус і попередні рішення про припинення діяльності.

Олімпійський комітет Росії відсторонили 2023 року після визнання регіональних структур на окупованих територіях України, що в МОК розцінили як порушення Олімпійської хартії та принципу територіальної цілісності.

Контекст ситуації

Важливо розуміти, що МОК не безпосередньо допускає спортсменів до всіх турнірів, а формує рекомендації та обмеження для міжнародних федерацій.

У цьому контексті комітет зняв колишні обмеження щодо Білорусі, що дає змогу федераціям із видів спорту самостійно вирішувати питання допуску спортсменів, зокрема без нейтрального статусу. Для олімпійських кваліфікацій це відкриває можливість участі вже зараз.

При цьому процес не є автоматичним: окремі федерації мають оновити регламенти та ухвалити власні рішення, а також врегулювати організаційні та можливі політичні питання.

Таким чином, ідеться про важливу зміну позиції, яка фактично пом'якшує обмеження, але не означає миттєвого та повного повернення всіх білоруських збірних у всіх видах спорту з національною символікою.

Реакція НОК України

Національний олімпійський комітет України різко засудив рішення Виконавчого комітету МОК, ухвалене 7 травня 2026 року, про допуск білоруських спортсменів до міжнародних змагань під державними символами - прапором, гімном та іншою національною атрибутикою.

У заяві підкреслюється, що таке рішення суперечить базовим принципам олімпійського руху, включно зі справедливістю, відповідальністю та цінностями спорту. У НОК України вважають його неприпустимим на тлі війни, що триває.

Зазначається, що за час повномасштабного вторгнення Росія за підтримки Білорусі знищила в Україні сотні спортивних об'єктів, а також призвела до загибелі понад 600 спортсменів і тренерів. Частина українських атлетів сьогодні захищає країну зі зброєю в руках.

Окремо в комітеті звернули увагу на те, що Національний олімпійський комітет Білорусі очолює Віктор Лукашенко, що, на думку української сторони, ставить під сумнів принцип політичної незалежності спорту.

У НОК України заявили, що розглядають рішення МОК як небезпечний прецедент, який може призвести до фактичної легітимізації країн, що беруть участь у війні проти України.

Українська сторона наголошує, що продовжить домагатися підтримки міжнародних партнерів і захищати позицію щодо неприпустимості повноцінної участі представників держав, які підтримують агресію, у світовому спорті до закінчення війни.