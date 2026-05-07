Белорусские спортсмены смогут выступать под своим флагом, - решение МОК

19:00 07.05.2026 Чт
4 мин
Национальный олимпийский комитет Украины отреагировал на ситуацию
aimg Анастасия Никончук
Белорусские спортсмены смогут выступать под своим флагом, - решение МОК Фото: Олимпийские игры (GettyImages)
Международный олимпийский комитет принял решение о снятии ранее действовавших ограничений в отношении белорусских спортсменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Читайте также: Связи с армией и аудит биографии: World Boxing обнародовала условия допуска россиян

Уточняется, что атлеты из Беларуси вновь смогут участвовать в международных соревнованиях, включая отбор к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Возвращение к международным стартам

В МОК отметили, что теперь не рекомендуют вводить ограничения на участие спортсменов из Беларуси, включая командные виды спорта.

Это решение открывает возможность для их выступлений под национальной символикой — флагом и гимном.

Белорусские спортсмены также смогут участвовать во всех квалификационных турнирах, которые начнутся в ближайшие месяцы и будут определять участников Олимпиады-2028.

Предыстория ограничений

Ранее, в 2022 году, МОК рекомендовал ограничить участие спортсменов из России и Беларуси в международных турнирах после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Беларусь при этом рассматривалась как страна, использованная в качестве плацдарма для военных действий.

На Олимпиаде в Париже 2024 года и на зимних Играх 2026 года в Милане и Кортине допуск получили лишь отдельные спортсмены из этих стран — они выступали в нейтральном статусе без национальной символики.

Разные решения для Беларуси и России

В МОК подчеркнули, что снятие ограничений касается только Беларуси. В отношении российских спортсменов решение остается без изменений.

Организация отметила, что ситуация с Олимпийским комитетом России отличается, в том числе из-за его статуса и предыдущих решений о приостановке деятельности.

Олимпийский комитет России был отстранен в 2023 году после признания региональных структур на оккупированных территориях Украины, что в МОК расценили как нарушение Олимпийской хартии и принципа территориальной целостности.

Контекст ситуации

Важно понимать, что МОК не напрямую допускает спортсменов ко всем турнирам, а формирует рекомендации и ограничения для международных федераций.

В этом контексте комитет снял прежние ограничения в отношении Беларуси, что позволяет федерациям по видам спорта самостоятельно решать вопрос допуска спортсменов, в том числе без нейтрального статуса. Для олимпийских квалификаций это открывает возможность участия уже сейчас.

При этом процесс не является автоматическим: отдельные федерации должны обновить регламенты и принять собственные решения, а также урегулировать организационные и возможные политические вопросы.

Таким образом, речь идет о важном изменении позиции, которое фактически смягчает ограничения, но не означает мгновенного и полного возвращения всех белорусских сборных во всех видах спорта с национальной символикой.

Реакция НОК Украины

Национальный олимпийский комитет Украины резко осудил решение Исполнительного комитета МОК, принятое 7 мая 2026 года, о допуске белорусских спортсменов к международным соревнованиям под государственными символами — флагом, гимном и другой национальной атрибутикой.

В заявлении подчеркивается, что такое решение противоречит базовым принципам олимпийского движения, включая справедливость, ответственность и ценности спорта. В НОК Украины считают его недопустимым на фоне продолжающейся войны.

Отмечается, что за время полномасштабного вторжения Россия при поддержке Беларуси уничтожила в Украине сотни спортивных объектов, а также привела к гибели более 600 спортсменов и тренеров. Часть украинских атлетов сегодня защищает страну с оружием в руках.

Отдельно в комитете обратили внимание на то, что Национальный олимпийский комитет Беларуси возглавляет Виктор Лукашенко, что, по мнению украинской стороны, ставит под сомнение принцип политической независимости спорта.

В НОК Украины заявили, что рассматривают решение МОК как опасный прецедент, который может привести к фактической легитимизации стран, участвующих в войне против Украины.

Украинская сторона подчеркивает, что продолжит добиваться поддержки международных партнеров и защищать позицию о недопустимости полноценного участия представителей государств, поддерживающих агрессию, в мировом спорте до окончания войны.

Напоминаем, что после более чем десяти лет изоляции в международном спорте Россия может приблизиться к возвращению на крупные соревнования.

В преддверии зимних Олимпийских игр все чаще звучат заявления спортивных функционеров о возможном смягчении ограничений, несмотря на продолжающуюся войну против Украины и прежние допинговые скандалы.

