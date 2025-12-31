Білоруські санаторії стали частиною системи реабілітації військових РФ

На тлі війни проти України Білорусь виявилася залученою в систему реабілітації російських військових, які брали участь у бойових діях. Йдеться про санаторно-курортне лікування, яке надається на пільгових умовах і фінансується через міждержавні механізми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.

Санаторне лікування для учасників війни

Білоруська влада надає лікування росіянам, які воювали проти України, повідомляють журналісти "Білоруського розслідувального центру".

За їхніми даними, з 2023 року в програмі реабілітації залучений Лепельський військовий санаторій у Вітебській області, який підпорядковується Міноборони Білорусі.

Інформацію вдалося підтвердити після телефонної розмови з представниками установи, яким телефонували під виглядом співробітників російських державних ЗМІ.

Де саме проходять реабілітацію військові РФ

Крім Лепельського санаторію, російських військовослужбовців приймають і в інших установах. Зокрема, йдеться про санаторії "Чаборок" у Брестській області та "Сосновий бір" у Мінській області.

Путівки надаються безоплатно через російські державні структури та афілійовані благодійні фонди, включно з фондом "Захисники Вітчизни".

Фінансування через Союзну державу

Як розповіла співробітниця Лепельського санаторію, медична допомога учасникам російсько-української війни надається на підставі договору з Постійним комітетом Союзної держави Росії та Білорусі.

Формально йдеться про документ, який раніше поширювався на людей з інвалідністю та ветеранів Другої світової війни, проте 2022 року його дію було розширено.

У 2025 році на ці цілі з бюджету Союзної держави передбачено 26 мільйонів рублів. Точної кількості військових, які пройшли лікування, не розкривають.