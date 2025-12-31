ua en ru
Білоруські санаторії стали частиною системи реабілітації військових РФ

Білорусь, Середа 31 грудня 2025 05:10
UA EN RU
Білоруські санаторії стали частиною системи реабілітації військових РФ Фото: медичний заклад (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

На тлі війни проти України Білорусь виявилася залученою в систему реабілітації російських військових, які брали участь у бойових діях. Йдеться про санаторно-курортне лікування, яке надається на пільгових умовах і фінансується через міждержавні механізми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.

Санаторне лікування для учасників війни

Білоруська влада надає лікування росіянам, які воювали проти України, повідомляють журналісти "Білоруського розслідувального центру".

За їхніми даними, з 2023 року в програмі реабілітації залучений Лепельський військовий санаторій у Вітебській області, який підпорядковується Міноборони Білорусі.

Інформацію вдалося підтвердити після телефонної розмови з представниками установи, яким телефонували під виглядом співробітників російських державних ЗМІ.

Де саме проходять реабілітацію військові РФ

Крім Лепельського санаторію, російських військовослужбовців приймають і в інших установах. Зокрема, йдеться про санаторії "Чаборок" у Брестській області та "Сосновий бір" у Мінській області.

Путівки надаються безоплатно через російські державні структури та афілійовані благодійні фонди, включно з фондом "Захисники Вітчизни".

Фінансування через Союзну державу

Як розповіла співробітниця Лепельського санаторію, медична допомога учасникам російсько-української війни надається на підставі договору з Постійним комітетом Союзної держави Росії та Білорусі.

Формально йдеться про документ, який раніше поширювався на людей з інвалідністю та ветеранів Другої світової війни, проте 2022 року його дію було розширено.

У 2025 році на ці цілі з бюджету Союзної держави передбачено 26 мільйонів рублів. Точної кількості військових, які пройшли лікування, не розкривають.

Нагадуємо, що Білорусь продовжує використовуватися Росією як військовий плацдарм для агресії проти України та потенційного тиску на країни НАТО, про що свідчать удари безпілотників по залізничній інфраструктурі в західних регіонах України.

Зазначимо, що Росія посилила вплив на продовольчий сектор Білорусі, фактично взявши під контроль ключові напрямки ринку, що свідчить про поглиблення економічної залежності Мінська від Москви.

Війна в Україні Білорусь Російська Федерація
