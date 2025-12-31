Белорусские санатории стали частью системы реабилитации военных РФ

На фоне продолжающейся войны против Украины Беларусь оказалась вовлечена в систему реабилитации российских военных, принимавших участие в боевых действиях. Речь идет о санаторно-курортном лечении, которое предоставляется на льготных условиях и финансируется через межгосударственные механизмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Санаторное лечение для участников войны

Белорусские власти предоставляют лечение россиянам, воевавшим против Украины, сообщают журналисты "Белорусского расследовательского центра".

По их данным, с 2023 года в программе реабилитации задействован Лепельский военный санаторий в Витебской области, который подчиняется Минобороны Беларуси.

Информацию удалось подтвердить после телефонного разговора с представителями учреждения, которым звонили под видом сотрудников российских государственных СМИ.

Где именно проходят реабилитацию военные РФ

Помимо Лепельского санатория, российских военнослужащих принимают и в других учреждениях. В частности, речь идет о санаториях "Чаборок" в Брестской области и "Сосновый бор" в Минской области.

Путевки предоставляются бесплатно через российские государственные структуры и аффилированные благотворительные фонды, включая фонд "Защитники Отечества".

Финансирование через Союзное государство

Как рассказала сотрудница Лепельского санатория, медицинская помощь участникам российско-украинской войны оказывается на основании договора с Постоянным комитетом Союзного государства России и Беларуси.

Формально речь идет о документе, который ранее распространялся на людей с инвалидностью и ветеранов Второй мировой войны, однако в 2022 году его действие было расширено.

В 2025 году на эти цели из бюджета Союзного государства предусмотрено 26 миллионов рублей. Точное количество прошедших лечение военных не раскрывается.