Росія перетворює Білорусь на ринок збуту продовольства, - СЗР

Свинина

У 2025 році ситуація на білоруському ринку свинини різко погіршилася. Обсяги виробництва скоротилися на 12%, поголів'я свиней зменшилося на 121 тисячу, а в окремих регіонах галузь опинилася на межі зникнення.

Водночас Росія активно нарощує експорт, дедалі більше прив'язуючи Білорусь до себе як до ринку збуту: постачання російської свинини зросло майже на третину. У результаті імпорт з РФ фактично витісняє білоруських виробників.

Російський м'ясний сектор водночас стикається зі зниженням внутрішнього попиту. Це призвело до падіння оптових цін до рівня 2023 року. У грудні подешевшали всі види м’яса, однак найбільше - свинина.

Додатковий тиск створила конкуренція з Китаєм: вартість окремих частин свинячої туші в Росії опустилася нижче собівартості курячого філе з КНР. За таких умов російські компанії змушені активно переорієнтовувати продукцію на білоруський ринок, що суттєво послаблює позиції місцевих агропідприємств.

Сало

Білорусь також стала ключовим імпортером російського сала: на неї припадає близько 80% усього експорту цього продукту з РФ - понад 10 тисяч тонн на суму майже 15 млн доларів.

Молоко

Подібна тенденція простежується і в молочній галузі: експорт російського молока та вершків збільшився на 23%, а Білорусь увійшла до трійки найбільших імпортерів, отримавши близько 10% загального обсягу поставок на суму 40 млн доларів.

На тлі цих процесів соціологічні опитування фіксують погіршення суспільних настроїв. Близько третини опитаних заявили про погіршення економічної ситуації та власного матеріального становища, повідомляють у СЗРУ.

"Усе це свідчить про ключову тенденцію: Росія не лише нарощує експорт до Білорусі, а й поступово витісняє місцевих виробників із стратегічно важливої продовольчої галузі, перетворюючи країну на залежний сегмент власного ринку", - переконані аналітики.