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Білоруські партизани заявили про причетність до вибухів на аеродромі під Мінськом

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Білорусь, Неділя 26 лютого 2023 20:29
Білоруські партизани заявили про причетність до вибухів на аеродромі під Мінськом Фото: білоруські партизани заявили про причетність до вибухів на аеродромі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 лютого, на аеродромі під Мінськом сталося декілька вибухів. Білоруські партизани взяли на себе відповідальність за диверсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наша Ніва".

Глава білоруської організації Bypol Олександр Азаров підтвердив, що до диверсії на аеродромі в Мачулищі причетні білоруські партизани.

Нагадаємо, зранку у Білорусі сталися вибухи на аеродромі під Мінськом, в результаті було пошкоджено літак

Пізніше стало відомо, що ціллю атаки на аеродром у Білорусі став розвідувальний літак РФ.

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