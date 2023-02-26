Белорусские партизаны заявили о причастности к взрывам на аэродроме под Минском

Фото: белорусские партизаны заявили о причастности к взрывам на аэродроме (GettyImages)

Сегодня, 26 февраля, на аэродроме под Минском произошло несколько взрывов. Белорусские партизаны взяли на себя ответственность за диверсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наша Ніва".

Глава белорусской организации Bypol Александр Азаров подтвердил, что к диверсии на аэродроме в Мачулище причастны белорусские партизаны.