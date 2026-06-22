Белорусская оппозиция предупредила Украину: есть 8 признаков втягивания Лукашенко в войну

Белорусская оппозиция передала Украине доклад о процессах, которые могут свидетельствовать об изменении роли Минска в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный переходный кабинет Беларуси .

Документ министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге направил заместитель председателя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

В 30-страничном докладе приведены восемь факторов, которые, по мнению авторов, могут свидетельствовать об усилении подготовки Беларуси к возможному военному конфликту.

1. Изменения в военном законодательстве

В докладе отмечается, что после изменений в Конституции Беларусь утратила статус нейтрального и безъядерного государства. В то же время принятая в 2024 году военная доктрина позволяет наносить превентивные удары в случае "непосредственной угрозы" и использовать армию за пределами страны.

2. Наращивание военного потенциала

По данным авторов, с 2022 года количество контрактников выросло примерно в полтора раза, мобилизационный резерв оценивается в 289 тысяч человек, а на границе с Украиной формируется Южное оперативное командование.

3. Перевод экономики на военные рельсы

В документе утверждается, что за последние четыре года оборонные расходы Беларуси выросли в пять раз. Также отмечается тесная интеграция белорусского военно-промышленного комплекса с российским и поступление на вооружение тысяч единиц новой техники.

"Только за 2024 год на вооружение принято более 4 тысяч новых единиц военной техники", - говорится в сообщении.

4. Усиление военного сотрудничества с Россией

Среди признаков называют размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия и комплекса "Орешник", а также подготовку белорусских военных инструкторами ЧВК "Вагнера".

5. Милитаризация общества

Авторы обращают внимание на строительство оборонительных сооружений вдоль границ с Украиной, Польшей и Литвой, модернизацию инфраструктуры под нужды армии и расширение военной подготовки молодежи.

В частности, в школах введена обязательная военная подготовка, а детей привлекают к участию в военно-патриотических лагерях.

6. Подготовка гражданского сектора к военному времени

В документе упоминаются новые инструкции для медицинской системы по работе в условиях войны, проверка около 5 тысяч бомбоубежищ в Минске и регулярное тестирование систем оповещения.

Также сообщается о закупке бронежилетов для подразделений ополчения.

7. Накопление стратегических ресурсов

По данным авторов, в Беларуси увеличили обязательные резервы нефтепродуктов (до 30 дней хранения), расширили перечень гражданской техники, которая может быть мобилизована, а также разрешили формирование военных автоколонн из транспорта предприятий.

8. Непрерывные военные учения

В докладе отмечается, что в 2026 году Беларусь продолжает практику масштабных военных маневров. По мнению авторов, они могут использоваться для проверки мобилизационных механизмов и поддержания высокого уровня готовности силовых структур.

В Народном антикризисном управлении подчеркнули, что переданный Украине отчет содержит не только перечень зафиксированных тенденций, но и рекомендации по предотвращению возможного обострения ситуации и сдерживанию дальнейшей милитаризации Беларуси.