У Білорусі звітують про "нарощення" сил ППО з росіянами

"За планом командувача ВПС та військами ППО Республіки Білорусь здійснено нарощування сил протиповітряної оборони РГВ(с) Білорусі та Росії. Зенітні ракетні підрозділи висунулися у призначені райони та заступили на бойове чергування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни продовжують перекидати до Білорусі свою авіацію. Як відомо з відкритих джерел, станом на початок січня до РБ вже прибули 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 та Ка-52.

Втім, у британській розвідці вважають, що розгортання російської авіації в Білорусі, найімовірніше, є навчаннями, а не підготовкою до якихось додаткових наступальних операцій проти України.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Білорусі знову продовжило спільні з армією РФ навчання. Вони триватимуть щонайменше до 16 січня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.