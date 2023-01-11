В Беларуси отчитываются о "наращивании" сил ПВО с россиянами

Министерство обороны Беларуси заявило о так называемом "наращивании" противовоздушной обороны совместно с российскими оккупантами. Там отчитались, что зенитчики уже заступили на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РБ.

"По плану командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ(с) Беларуси и России. Зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство", - говорится в сообщении.

Напомним, что россияне продолжают перебрасывать в Беларусь свою авиацию. Как известно из открытых источников, на начало января в РБ уже прибыли 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52.

Впрочем, в британской разведке считают, что развертывание российской авиации в Беларуси, вероятнее всего, является учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины.

Как сообщалось, Министерство обороны Беларуси снова продолжило совместные с армией РФ учения. Они продлятся, по меньшей мере, до 16 января.

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