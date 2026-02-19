В Білорусі звільнили опозиціонера, який двічі відмовлявся емігрувати: що відомо

В Білорусі вже вдруге звільнили політв'язня, який не може залишити країну. Мова йде про білоруського опозиціонера Миколу Статкевича.
Як передає РБК-Україна, про це пише білоруський правозахисний проєкт "Вясна".
Статкевича, як повідомила проєкту його дружина Марина Адамович, звільнили ще у вересні 2025 року. Але він, як виявилося, не може залишити країну, оскільки пережив інсульт та має проблеми із мовленням.
Статкевич - доволі відомий білоруський опозиціонер, який налаштований проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка ще з 1990-х років. У 2010 році був кандидатом у президенти, за що отримав шість років колонії. Лукашенко достроково звільнив його у 2015 році.
Вдруге Статкевича за вигаданим приводом затримали у травні 2020 року, незадовго до виборів президента. В грудні 2021 року його засудили до 14 років тюрми за нібито організацію "масових заворушень".
11 вересня 2025 року Лукашенко помилував Статкевича, опозиціонер вийшов на волю.
Нагадаємо, що 13 грудня 2025 року за домовленістю з США Білорусь звільнила лауреата Нобелівської премії миру Алеся Бяляцького, відомого опозиційного політика Марію Колеснікову та десятки інших політичних ув’язнених.
Серед тих, кого звільнили, були 5 українців, а також щонайменше двоє білоруських топопозиціонерів - Віктор Бабарико та Марія Колесникова.
При цьому у Лукашенка стверджували, що нібито обміняли політв'язнів на поранених російських окупантів та полонених білоруських найманців, що воювали на боці РФ. В Україні це спростували та повідомили, що на українську територію прибули 114 політв'язнів.