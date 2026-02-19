В Беларуси освободили оппозиционера, который не может покинуть страну: в чем причина

Статкевича, как сообщила проекту его жена Марина Адамович, освободили еще в сентябре 2025 года. Но он, как оказалось, не может покинуть страну, поскольку пережил инсульт и имеет проблемы с речью.

Статкевич - довольно известный белорусский оппозиционер, который настроен против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко еще с 1990-х годов. В 2010 году был кандидатом в президенты, за что получил шесть лет колонии. Лукашенко досрочно освободил его в 2015 году.

Второй раз Статкевича по вымышленному поводу задержали в мае 2020 года, незадолго до выборов президента. В декабре 2021 года его приговорили к 14 годам тюрьмы за якобы организацию "массовых беспорядков".

11 сентября 2025 года Лукашенко помиловал Статкевича, оппозиционер вышел на свободу.