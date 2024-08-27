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У Білорусі зробили вигляд, що не зрозуміли заклик України відвести війська від кордону

Вівторок 27 серпня 2024 01:13
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У Білорусі зробили вигляд, що не зрозуміли заклик України відвести війська від кордону Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У МЗС Білорусі у відповідь на чіткий заклик МЗС України, опублікований на офіційних інтернет-ресурсах міністерства, про необхідність відведення білоруських військ від державного кордону України заявили, що не розуміють, "що це було".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

Відповідаючи на запитання, чи буде реакція на заяву МЗС України з вимогою відвести білоруські війська від кордону, прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз сказав: "Сьогодні багато хто питає - що це було? І для чого? У нас немає відповідей на ці питання. Їх точно треба адресувати МЗС України".

За його словами, "офіційно такі звернення від української сторони ні в якому вигляді до нас не надходили". Мовляв, заява МЗС України опублікована в інтернеті, а там "вистачає всякого".

Представник Білорусі повторив нещодавню заяву самопроголошеного президента цієї республіки Олександра Лукашенка про те, що Україна нібито запускає через територію Білорусі бойові дрони і накопичила біля спільного кордону більше 100 тис військових.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Білорусь стягнула до кордону з Україною свою армію та "вагнерівців". Київ вимагає, щоб Мінськ відвів війська.

У ДПСУ заявили, що на кордоні з Білоруссю ситуація залишається незмінною. Українські прикордонники не спостерігають переміщення військової техніки чи особового складу в безпосередній близькості до прикордонної смуги.

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