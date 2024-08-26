Перекидання військ Білорусі до українського кордону: прикордонники оцінили загрозу

На білоруському кордоні України ситуація залишається незмінною. Українські прикордонники не спостерігають переміщення військової техніки чи особового складу в безпосередній близькості до прикордонної смуги.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Нестандартних ситуацій безпосередньо на нашому держрубежі не відмічено. Тим не менше, підрозділи розвідки активно стежать за ситуацією на території Білорусі, щоб бути готовими до можливих змін та дій з цієї території", - зазначив він.

За його словами, попри стабільну ситуацію на кордоні, білоруський напрямок залишається загрозливим для України. Білорусь продовжує бути під впливом Росії, яка тисне на Мінськ, намагаючись залучити білоруські сили до російської агресії проти України.

Демченко зазначив, що Сили оборони пильно контролюють кордон та прикордонну зону з Білоруссю.

"Ми укріплюємо як лінію кордону, так і прикордоння у фортифікаційному відношенні, аби наші хлопці мали можливості відбити будь-яку атаку, хто б до нас не спробував вторгнутись з території Білорусі - чи то білоруські підрозділи, чи то російські. Зараз Росія не має на території Білорусі достатнього угрупування або сил, які б вона могла залучити для вторгнення на територію України", - додав Демченко.