В Беларуси сделали вид, что не поняли призыв Украины отвести войска от границы

В МИД Беларуси в ответ на четкий призыв МИД Украины, опубликованный на официальных интернет-ресурсах министерства, о необходимости отвода белорусских войск от государственной границы Украины заявили, что не понимают, "что это было".

Отвечая на вопрос, будет ли реакция на заявление МИД Украины с требованием отвести белорусские войска от границы, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сказал: "Сегодня многие спрашивают - что это было? И для чего? У нас нет ответов на эти вопросы. Их точно нужно адресовать МИД Украины".

По его словам, "официально такие обращения от украинской стороны ни в каком виде к нам не поступали". Мол, заявление МИД Украины опубликовано в интернете, а там "хватает всякого".

Представитель Беларуси повторил недавнее заявление самопровозглашенного президента этой республики Александра Лукашенко о том, что Украина якобы запускает через территорию Беларуси боевые дроны и накопила у общей границы более 100 тыс. военных.