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В Беларуси сделали вид, что не поняли призыв Украины отвести войска от границы

Вторник 27 августа 2024 01:13
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В Беларуси сделали вид, что не поняли призыв Украины отвести войска от границы Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В МИД Беларуси в ответ на четкий призыв МИД Украины, опубликованный на официальных интернет-ресурсах министерства, о необходимости отвода белорусских войск от государственной границы Украины заявили, что не понимают, "что это было".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

Отвечая на вопрос, будет ли реакция на заявление МИД Украины с требованием отвести белорусские войска от границы, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сказал: "Сегодня многие спрашивают - что это было? И для чего? У нас нет ответов на эти вопросы. Их точно нужно адресовать МИД Украины".

По его словам, "официально такие обращения от украинской стороны ни в каком виде к нам не поступали". Мол, заявление МИД Украины опубликовано в интернете, а там "хватает всякого".

Представитель Беларуси повторил недавнее заявление самопровозглашенного президента этой республики Александра Лукашенко о том, что Украина якобы запускает через территорию Беларуси боевые дроны и накопила у общей границы более 100 тыс. военных.

Напомним, по данным украинской разведки, Беларусь стянула к границе с Украиной свою армию и "вагнеровцев". Киев требует, чтобы Минск отвел войска.

В ГПСУ заявили, что на границе с Беларусью ситуация остается неизменной. Украинские пограничники не наблюдают перемещения военной техники или личного состава в непосредственной близости от пограничной полосы.

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