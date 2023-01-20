UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білорусі знову продовжили військові навчання і вже задіяли новий полігон, - "Гаюн"

Фото: у Білорусі знову продовжили військові навчання і вже задіяли новий полігон (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білорусі продовжили військові навчання щонайменше до 30 січня. Тепер до списку, де відбуваються тренування, додався ще один полігон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Белорусский Гаюн".

"Про це говорить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 20-21 січня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Лісновський" ", - йдеться у співою.

Так, навчання продовжили на таких полігонах, як:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 28.01;
  • полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 29.01;
  • полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 28.01;
  • Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 29.01;
  • 212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудський район) до 27.01;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) 30.01;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 29.01;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 29.01.

Крім того, вчора навчання розпочалися на 210-му авіаційному полігоні ВПС та військ ППО (полігон "Ружани"). Поки що навчання там заплановані на 19 і 20 січня.

"Загальна кількість продовжень (учень - ред.) склала 39 тижнів. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - зазначають у моніторинговій групі.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Білорусі звітують про так зване "приведення в готовність підрозділів артилеристів". Рішення ухвалили в рамках бойового узгодження спільного з росіянами угруповання військ.

Також недавно супутникові знімки показали розгортання російських військ на одному з полігонів на півночі Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьРосійська ФедераціяВійна в Україні