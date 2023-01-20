В Беларуси снова продлили военные учения и уже задействовали новый полигон, - "Гаюн"

В Беларуси продлили военные учения как минимум до 30 января. Теперь к списку, где проходят тренировки, добавился еще один полигон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
"Об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах. 20-21 января станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский", - говорится в сооющении.
Так, учения продлили на таких полигонах, как:
Кроме того, вчера учения начались на 210-м авиационном полигоне ВВС и войск ПВО (полигон "Ружаны"). Пока учения там запланированы на 19 и 20 января.
"Общее число продлений (учений - ред.) составило 39 недель. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта", - отмечают в мониторинговой группе.
Напомним, ранее в Минобороны Беларуси отчитываются о так называемом "приведении в готовность подразделений артиллеристов". Решение приняли в рамках боевого согласования совместной с россиянами группировки войск.
Также недавно спутниковые снимки показали развертывание российских войск на одном из полигонов на севере Беларуси.
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