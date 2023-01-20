В Беларуси снова продлили военные учения и уже задействовали новый полигон, - "Гаюн"

"Об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах. 20-21 января станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский", - говорится в сооющении.

Так, учения продлили на таких полигонах, как:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 28.01;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 29.01;

полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 28.01;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 29.01;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 27.01;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) 30.01;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 29.01;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 29.01.

Кроме того, вчера учения начались на 210-м авиационном полигоне ВВС и войск ПВО (полигон "Ружаны"). Пока учения там запланированы на 19 и 20 января.

"Общее число продлений (учений - ред.) составило 39 недель. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта", - отмечают в мониторинговой группе.