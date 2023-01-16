У Білорусі не злетів жоден винищувач у перший день льотних навчань з Росією, - "Гаюн"

Сьогодні, 16 січня, у Білорусі не злетів жоден винищувач, незважаючи на початок спільних льотних навчань з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
Як зазначає моніторингова група, сьогодні в Білорусі з аеродромів не злітали винищувачі або гелікоптери, які мають брати участь у навчаннях.
При цьому о 13:15 було зафіксовано зліт військово-транспортного літака Ан-12 ВКС РФ (RF-12560) з аеродрому в Барановичах. Він прилетів з Росії до Білорусі вчора, 15 січня.
Нагадаємо, раніше у Генштабі попереджали про зростання загрози ударів по Україні з території Білорусі на тлі проведення там льотно-тактичних навчань.
Також ми писали, що, за інформацією Державної прикордонної служби України, на території Білорусі зараз перебуває близько 11 тисяч російських військових.
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