В Беларуси не взлетел ни один истребитель в первый день летных учений с Россией, - "Гаюн"

Сегодня, 16 января, в Беларуси не взлетел ни один истребитель, несмотря на начало совместных летных учений с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
Как отмечает мониторинговая группа, сегодня в Беларуси с аэродромов не взлетали истребители или вертолеты, которые должны принимать участия учениях.
При этом в 13:15 был зафиксирован взлет военно-транспортного самолета Ан-12 ВКС РФ (RF-12560) с аэродрома в Барановичах. Он прилетел из России в Беларусь вчера, 15 января.
Напомним, ранее в Генштабе предупреждали о росте угрозы ударов по Украине с территории Беларуси на фоне проведения там летно-тактических учений.
Также мы писали, что, по информации Государственной пограничной службы Украины, на территории Беларуси находятся сейчас около 11 тысяч российских военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.