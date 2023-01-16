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Прикордонники назвали кількість російських військових, які знаходяться у Білорусі

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Україна, Понеділок 16 січня 2023 18:08
Прикордонники назвали кількість російських військових, які знаходяться у Білорусі Фото: у Білорусі знаходиться 11 тисяч російських військових (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

На території Білорусі знаходиться близько 11 тисяч російських військових. Однак їх кількість періодично змінюється.

Про це сказав голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, прикордонники не фіксують збільшення угруповань російських та білоруських військ у безпосередній близькості до кордону України.

"На сьогодні кількість військ РФ на території Білорусі становить порядка 11 тисяч військовослужбовців. Проте дана цифра щодня змінюється через те, що зараз якраз відбувається ротація підрозділів РФ, а саме 2-а мотострілецька дивізія виходить на територію Росії у Воронезьку та Бєлгородська області, а їй на заміну приходить 6-а мотострілецька дивізія. Тому щодня цифра змінюється, але ми це тримаємо на постійному контролі", - повідомив Дейнеко.

Водночас українські військові ні на мить не припиняють роботи з інженерного облаштування кордону на ділянці з Білоруссю.

"Ці роботи продовжуються і зараз. Тому що наша головна задача - це бути спроможними діяти у відповідь на можливі загрози. Не треба недооцінювати ворога. Тому ДПСУ разом з іншими складовими Сил оборони України проводить такі заходи. Ми в постійній готовності", - запевнив Дейнеко.

Нагадаємо, що сьогодні у Білорусі стартували спільні з Росією авіаційні навчання.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що поки ці російсько-білоруські навчання не несуть загрози.

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