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У Білорусі злетів російський літак-розвідник на тлі провокацій у Брянській області

Ілюстративне фото: у Білорусі злетів російський літак-розвідник на тлі провокацій у Брянській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Білорусі зафіксували зліт російського літака-розвідника. При цьому в Україні не оголошували масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Оновлено

"Беларускі Гаюн" повідомляє, що літак ДРЛО А-50У залишив повітряний простір Білорусі та перетнув кордон з Росією.

За попередніми даними, борт прямує на 325-й Авіаційний ремонтний завод, що знаходиться в Таганрозі. Наголошується, що саме це підприємство займається ремонтом агрегатів літаків А-50.

Нагадаємо, що 26 лютого партизани атакували російський літак А-50 за допомогою двох дронів. Згодом стали відомі деталі атаки.

За даними моніторингової групи, літак ДРЛО А-50У піднявся у небо об 11:35 з аеродрому "Мачулищі".

При цьому повітряну тривогу оголосили лише у Чернігівській, Сумській, Полтавській та частині Кіровоградської області на додачу до Луганської області та АР Крим, де тривогу не скасовували вже протягом тривалого часу.

Зазначимо, що росіяни могли придумати чергову провокацію. Так, у Брянській області вони нафантазували нібито "перестрілку із українською ДРГ", що проникла на територію регіону. Вони також вигадали певні "масштабні бої" та навіть "взяття заручників".

Також нагадаємо, 28 лютого в ОК "Південь" попереджали, що Росія може здійснити масований обстріл України протягом найближчих двох днів.

При цьому ворожа ракетна атака може бути точковою або ж кількома хвилями.

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