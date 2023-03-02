У Білорусі злетів російський літак-розвідник на тлі провокацій у Брянській області

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"Беларускі Гаюн" повідомляє, що літак ДРЛО А-50У залишив повітряний простір Білорусі та перетнув кордон з Росією.

За попередніми даними, борт прямує на 325-й Авіаційний ремонтний завод, що знаходиться в Таганрозі. Наголошується, що саме це підприємство займається ремонтом агрегатів літаків А-50.

Нагадаємо, що 26 лютого партизани атакували російський літак А-50 за допомогою двох дронів. Згодом стали відомі деталі атаки.

За даними моніторингової групи, літак ДРЛО А-50У піднявся у небо об 11:35 з аеродрому "Мачулищі".

При цьому повітряну тривогу оголосили лише у Чернігівській, Сумській, Полтавській та частині Кіровоградської області на додачу до Луганської області та АР Крим, де тривогу не скасовували вже протягом тривалого часу.

Зазначимо, що росіяни могли придумати чергову провокацію. Так, у Брянській області вони нафантазували нібито "перестрілку із українською ДРГ", що проникла на територію регіону. Вони також вигадали певні "масштабні бої" та навіть "взяття заручників".

Також нагадаємо, 28 лютого в ОК "Південь" попереджали, що Росія може здійснити масований обстріл України протягом найближчих двох днів.

При цьому ворожа ракетна атака може бути точковою або ж кількома хвилями.

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