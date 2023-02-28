РФ може завдати масованого ракетного удару упродовж найближчих двох діб, - Гуменюк
Протягом найближчих двох діб Росія може здійснити масований ракетний обстріл території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телеканалу Еспресо.
"Ми спостерігаємо певну активність авіації ворога, але вона поки що непов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки", - вказала речниця.
Водночас Гуменюк зазначив, що сам факт активності вже може свідчити про підготовку до масованого удару.
"Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою БПЛА та запуску "Шахедів", намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО, - все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки від сьогоднішнього вечора та протягом найближчих двох діб ", - попередила представниця ОК "Південь".
Нагадаємо, ввечері 28 лютого у кількох областях України оголошено повітряну тривогу. Її причиною став запуск іранських дронів-камікадзе росіянами.
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