РФ може завдати масованого ракетного удару упродовж найближчих двох діб, - Гуменюк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телеканалу Еспресо.

"Ми спостерігаємо певну активність авіації ворога, але вона поки що непов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки", - вказала речниця.

Водночас Гуменюк зазначив, що сам факт активності вже може свідчити про підготовку до масованого удару.

"Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою БПЛА та запуску "Шахедів", намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО, - все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки від сьогоднішнього вечора та протягом найближчих двох діб ", - попередила представниця ОК "Південь".