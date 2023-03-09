У Білорусі заявили, що Польща може бути причетна до диверсії у Мачулищах
У Білорусі заявили, що спецслужби Польщі також можуть бути причетні до підриву російського літака А-50 на аеродромі "Мачулищі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BELTA.
"У ході реалізації оперативно-розшукових заходів з великою ймовірністю можна стверджувати, що до проведення цієї акції причетні також спецслужби Польщі. Про це свідчить той факт, що в ній були задіяні кілька людей з числа так званих "біглих", які зараз знаходяться на території Польщі", - заявив оперативний співробітник КДБ.
За його словами, ці люди "причетні до каналів організації постачання на територію Білорусі засобів ураження, дронів, забезпечення входу терориста на територію Республіки, підготовки та реалізації маршрутів його евакуації".
Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів.
Система далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50 MAINSTAY у Білорусі має велике значення для російської армії. Після підриву А-50 у Росії залишилося шість таких літаків.
Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше підтвердив диверсію на аеродромі "Мачулищі", де підірвали російський літак-навідник А-50. При цьому білоруський диктатор нафантазував історію з "українським диверсантом".
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