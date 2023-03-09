ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білорусі заявили, що Польща може бути причетна до диверсії у Мачулищах

Новость на русском →
Білорусь, Четвер 09 березня 2023 21:33
У Білорусі заявили, що Польща може бути причетна до диверсії у Мачулищах Фото: російський літак А-50, який підірвали на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

У Білорусі заявили, що спецслужби Польщі також можуть бути причетні до підриву російського літака А-50 на аеродромі "Мачулищі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BELTA.

"У ході реалізації оперативно-розшукових заходів з великою ймовірністю можна стверджувати, що до проведення цієї акції причетні також спецслужби Польщі. Про це свідчить той факт, що в ній були задіяні кілька людей з числа так званих "біглих", які зараз знаходяться на території Польщі", - заявив оперативний співробітник КДБ.

За його словами, ці люди "причетні до каналів організації постачання на територію Білорусі засобів ураження, дронів, забезпечення входу терориста на територію Республіки, підготовки та реалізації маршрутів його евакуації".

Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів.

Система далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50 MAINSTAY у Білорусі має велике значення для російської армії. Після підриву А-50 у Росії залишилося шість таких літаків.

Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше підтвердив диверсію на аеродромі "Мачулищі", де підірвали російський літак-навідник А-50. При цьому білоруський диктатор нафантазував історію з "українським диверсантом".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Польща
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях