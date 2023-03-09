В Беларуси заявили, что Польша может быть причастна к диверсии в Мачулищах

В Беларуси заявили, что спецслужбы Польши также могут быть причастны к подрыву российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи".

"В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий, с большой вероятностью, можно утверждать, что к проведению этой акции причастны также спецслужбы Польши. Об этом свидетельствует тот факт, что в ней было задействовано несколько человек из числа так называемых "беглых", которые сейчас находятся на территории Польши", - заявил оперативный сотрудник КГБ.

По его словам, эти люди "причастны к каналам организации поставок на территорию Беларуси средств поражения, дронов, обеспечения входа террориста на территорию Республики, подготовки и реализации маршрутов его эвакуации".