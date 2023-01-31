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У Білорусі заявили про початок чергових навчань із РФ. Плануватимуть "застосування військ"

Фото: у Білорусі заявили про початок "штабних тренувань" із РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Міноборони Білорусі заявили про початок нових навчань із РФ. Йдеться про "штабні тренування", в рамках яких плануватимуть "застосування військ" двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Білорусі.

"Протягом тижня представники військових відомств двох держав відпрацюють питання спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років на тему: "Прийняття рішення на застосування регіонального угруповання військ (сил) на користь забезпечення військової безпеки Союзної держави", - йдеться у повідомленні.

Там стверджують, що нові тренування спрямовані на підвищення сумісності органів військового управління двох держав та є черговим етапом підготовки до навчань "Щит Союзу – 2023", які у вересні пройдуть у РФ.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що російська армія перекинула до Білорусі свої нові підрозділи для підготовки. При цьому деякі військові, які пройшли навчання в РБ, вже повернулися до РФ, звідки буде переведено на окуповані території України.

Раніше у Генштабі ЗСУ пояснювали, що через проведення цих навчань потенційна загроза настання ворога з території Білорусі зберігатиметься протягом усього року.

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