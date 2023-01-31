RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Беларуси заявили о начале очередных учений с РФ. Будут планировать "применение войск"

Фото: в Беларуси заявили о начале "штабных тренировок" с РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Минобороны Беларуси заявили о начале новых учений с РФ. Речь идет о "штабных тренировках", в рамках которых будут планировать "применение войск" двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Беларуси.

"В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении.

Там утверждают, что новые тренировки направлены на повышение совместимости органов военного управления двух государств и является очередным этапом подготовки к учениям "Щит Союза - 2023", которые в сентябре пройдут в РФ.

Напомним, вчера стало известно, что российская армия перебросила в Беларусь свои новые подразделения для подготовки. При этом некоторые военные, прошедшие учения в РБ, уже вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины.

Ранее в Генштабе ВСУ объясняли, что из-за проведения этих учений потенциальная угроза наступления врага с территории Беларуси будет сохраняться в течение всего года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьВойна в Украине