В Беларуси утвердили мобилизационный план на 2023 год: сколько человек призовут

В следующем году на сборы в белорусскую армию призовут около 9 тысяч запасников, что сопоставимо с мобилизационным планом уходящего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Общее количество привлекаемых на сборы остается неизменным в последние годы. Сообщается, что за последние 20 лет через мобилизационные сборы в Беларуси прошли 130 тысяч человек, в среднем по 6500 человек в год.

Напомним, сегодня украинское командование сообщило о том, что в Беларуси три батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с нашей страной.

Добавим, аналитики ISW считают, что наращивания российского присутствия в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть текущих учений и тренировок, но по-прежнему нет свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси.

Впрочем, накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.