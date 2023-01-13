У Білорусі запровадять обмеження на виїзд для частини військовозобов'язаних, - військовий комісар

За його словами, заборона буде введена починаючи з лютого 2023 року. Він діятиме для тих, хто не пройшов звіряння. Крім цього, для таких громадян плануються додаткові обмеження. Однак Коновалов не уточнив, які.

"Починаючи з лютого місяця для тих людей, які не пройшли звіряння, найімовірніше, будуть застосовані обмеження на виїзд з території Білорусі та, можливо, якісь ще обмеження", - сказав комісар.

Також відомо, що станом на 13 січня в Білорусі звіряння облікових даних пройшли лише 95% військовозобов'язаних. Попередньо, 5% перебувають на еміграції, хворіли чи затримані.