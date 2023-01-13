В Беларуси пригрозили закрыть выезд тем, кто не явится на "сверку" в военкомат

По его словам, запрет будет введен начиная с февраля 2023 года. Он будет действовать для тех, кто не прошел сверку. Кроме этого для таких граждан планируются дополнительные ограничения. Однако Коновалов не уточнил какие.

"Начиная с февраля месяца для тех людей, которые не прошли сверку, скорей всего, будут применены ограничения на выезд из территории Беларуси и, возможно, какие-то еще ограничения", - сказал комиссар.

Также известно, что по состоянию на 13 января в Беларуси сверку учетных данных прошли только 95% военнообязанных. Предварительно, 5% находятся в эмиграции, болели или задержаны.

В то же время в министерстве обороны Беларуси заявили, что предоставленная Коноваловым информация является недостоверной.

"К гражданам Республики Беларусь, которые не прошли проверку учетных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны", - сказано в сообщении.

Там подчеркнули, что те, кто не смог пройти сверку в 2022 году могут сделать это в удобное время в комиссариатах по месту жительства.