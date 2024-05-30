У Білорусі заговорили про перехід на "воєнний час" в регіоні, який межує з Київською областю

Гомельську область Білорусі, що межує з Київською областю в Україні, готові перевести "на воєнний час".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Belta .

Перший заступник міністра з надзвичайних ситуацій Білорусі Олександр Худолєєв, під час тренування з ресурсного забезпечення пожежного аварійно-рятувального загону Гомельського обласного управління МНС у воєнний час, заявив, що намічено перспективні напрямки для вдосконалення міжвідомчої взаємодії у воєнний час.

"Перевірено готовність спеціальних формувань, їхню укомплектованість тощо. Загалом система регіону готова за необхідності до переведення на воєнний час", - розповів він.

Водночас Худолєєв зазначив, що є низка коректив, які потребують оперативного втручання.

"Ми напрацюємо управлінські рішення та ухвалимо відповідні нормативно-правові акти, що дадуть нам змогу загалом реалізувати й забезпечити функціонування та взаємодію в період підготовки та переведення на воєнні рейки", - зазначив він.

Худолєєв пояснив, що протягом двох днів у південно-східному регіоні відпрацювали низку елементів готовності загалом - не тільки Міністерства з надзвичайних ситуацій, а й усіх формувань цивільної оборони до переведення до дій у воєнний час.

Фото: Гомельська область, Білорусь (www.google.com.ua/maps)