В Беларуси заговорили о переходе на "военное время" в регионе, граничащем с Киевской областью

Гомельскую область Беларуси, граничащую с Киевской областью в Украине, готовы перевести "на военное время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belta .

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев, во время тренировки по ресурсному обеспечению пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС в военное время, заявил, что намечены перспективные направления для усовершенствования межведомственного взаимодействия в военное время.

"Проверена готовность специальных формирований, их укомплектованность и т.д. В целом система региона готова по необходимости к переводу на военное время", - рассказал он.

В то же время Худолеев отметил, что есть ряд корректив, требующих оперативного вмешательства.

"Мы наработаем управленческие решения и примем соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят нам в целом реализовать и обеспечить функционирование и взаимодействие в период подготовки и перевода на военные рельсы", - отметил он.

Худолеев пояснил, что в течение двух дней в юго-восточном регионе отработали ряд элементов готовности в целом - не только Министерства по чрезвычайным ситуациям, но и всех формирований гражданской обороны для перехода к действиям в военное время.

Фото: Гомельская область, Беларусь (www.google.com.ua/maps)