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В Беларуси заговорили о переходе на "военное время" в регионе, граничащем с Киевской областью

Беларусь, Четверг 30 мая 2024 17:03
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В Беларуси заговорили о переходе на "военное время" в регионе, граничащем с Киевской областью Фото: Гомельскую область Беларуси готовы перевести "на военное время" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Гомельскую область Беларуси, граничащую с Киевской областью в Украине, готовы перевести "на военное время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belta.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев, во время тренировки по ресурсному обеспечению пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС в военное время, заявил, что намечены перспективные направления для усовершенствования межведомственного взаимодействия в военное время.

"Проверена готовность специальных формирований, их укомплектованность и т.д. В целом система региона готова по необходимости к переводу на военное время", - рассказал он.

В то же время Худолеев отметил, что есть ряд корректив, требующих оперативного вмешательства.

"Мы наработаем управленческие решения и примем соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят нам в целом реализовать и обеспечить функционирование и взаимодействие в период подготовки и перевода на военные рельсы", - отметил он.

Худолеев пояснил, что в течение двух дней в юго-восточном регионе отработали ряд элементов готовности в целом - не только Министерства по чрезвычайным ситуациям, но и всех формирований гражданской обороны для перехода к действиям в военное время.

В Беларуси заговорили о переходе на &quot;военное время&quot; в регионе, граничащем с Киевской областьюФото: Гомельская область, Беларусь (www.google.com.ua/maps)

Напомним, что на днях Беларусь посетил российский диктатор Владимир Путин. Он встретился с главой белорусского режима Александром Лукашенко, который перед визитом Путина сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси.

Мы также сообщали, что недавно в Беларуси начались совместные с Россией учения Воздушных сил и ПВО.

К тому же, РБК-Украина писало, что российский диктатор хочет привлечь Беларусь к ядерным учениям России.

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