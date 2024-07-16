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У Білорусі втретє за тиждень "заблукав" російський дрон, - "Гаюн"

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вранці, 16 липня, втретє за останній тиждень, російський "Шахед" зайшов у повітряний простір Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Білорускі Гаюн".

Перші повідомлення про порушення повітряного простору Білорусі з'явились близько о 4 ранку. 

Згідно з даними Telegram-канал, безпілотник зайшов у Білорусь у районі села Біла Сорока на території Поліського радіаційно-екологічного заповідника. Після цього БпЛА рухався на північ, у напрямку Хойників. Після того як він оминув Брагін - попрямував у бік селища міського типу Комарин. 

Фото: маршрут руху "Шахеда" (t.me/Hajun_BY)

"Уже о 5 ранку шахед покинув Білорусь і повернувся на територію України. Сумарно дрон-камікадзе провів на території нашої країни близько 50 хвилин і пролетів не менше 60 км", - пише "Гаюн". 

Білорусь, своєю чергою, не підіймала авіацію у зазначених районах. 

Дрони у Білорусі 

У ніч на 13 липня, Росія атакувала Україну п'ятьма дронами-камікадзе. Тоді ж протиповітряній обороні вдалось знищити чотири з них. Інший вилетів з України у бік Білорусі, зокрема, у напрямку Гомельської області.

Ще один аналогічний випадок відбувся 13 липня. Тоді ж БпЛА долетів до Вітебська

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