У Білорусі втретє за тиждень "заблукав" російський дрон, - "Гаюн"

Перші повідомлення про порушення повітряного простору Білорусі з'явились близько о 4 ранку.

Згідно з даними Telegram-канал, безпілотник зайшов у Білорусь у районі села Біла Сорока на території Поліського радіаційно-екологічного заповідника. Після цього БпЛА рухався на північ, у напрямку Хойників. Після того як він оминув Брагін - попрямував у бік селища міського типу Комарин.

Фото: маршрут руху "Шахеда" (t.me/Hajun_BY)

"Уже о 5 ранку шахед покинув Білорусь і повернувся на територію України. Сумарно дрон-камікадзе провів на території нашої країни близько 50 хвилин і пролетів не менше 60 км", - пише "Гаюн".

Білорусь, своєю чергою, не підіймала авіацію у зазначених районах.

Дрони у Білорусі

У ніч на 13 липня, Росія атакувала Україну п'ятьма дронами-камікадзе. Тоді ж протиповітряній обороні вдалось знищити чотири з них. Інший вилетів з України у бік Білорусі, зокрема, у напрямку Гомельської області.

Ще один аналогічний випадок відбувся 13 липня. Тоді ж БпЛА долетів до Вітебська.