До Білорусі вночі залетіли декілька десятків "Шахедів", - "Гаюн"

У ніч на 3 грудня, під час чергового російського терористичного обстрілу України, до Білорусі залетіли щонайменше 21 безпілотний літальний апарат "Шахед". Три з них зайшли з повітряного простору Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-кана л "Беларускі Гаюн".

Безпілотники залітали з Росії, після чого проходили через "білоруський коридор". Далі вони рухались курсом на Мозир, Брагін, Гомель і Річицю.

Щонайменше три дрони дони зайшли безпосередньо з Брянської області.

Фото: до Білорусі вночі залетіли декілька десятків "Шахедів" (t.me/Hajun_BY)

Перший захід було зафіксовано о 00:14. Тоді безпілотник летів курсом на Гомель й далі повернув до агромістечка Круговець-Калинене. Дрон вилетів в Україну курсом на Ріпки.

"За ніч чергова авіація Військово-повітряних сил Білорусі не піднімалася", - додає "Гаюн".

Обстріли України

У ніч на 2 грудня терористи атакували Україну 28 безпілотниками типу Shahed й безпілотниками інших типів з напрямків російських Приморсько-Ахтарську, Курська, Орелу, Міллерово.

Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 22 дрони. Зокрема один безпілотник було локаційно втрачено й ще два вийшли з підконтрольного повітряного простору.