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В Беларусь ночью залетели несколько десятков "Шахедов", - "Гаюн"

Вторник 03 декабря 2024 12:13
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В Беларусь ночью залетели несколько десятков "Шахедов", - "Гаюн" Фото: "Шахед" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 3 декабря, во время очередного российского террористического обстрела Украины, в Беларусь залетели по меньшей мере 21 беспилотный летательный аппарат «Шахед». Три из них зашли из воздушного пространства России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Беспилотники залетали из России, после чего проходили через "белорусский коридор". Далее они двигались курсом на Мозырь, Брагин, Гомель и Ричицу.

По меньшей мере, три дрона доны зашли непосредственно из Брянской области.

В Беларусь ночью залетели несколько десятков &quot;Шахедов&quot;, - &quot;Гаюн&quot;

Фото: в Беларусь ночью залетели несколько десятков "Шахедов" (t.me/Hajun_BY)

Первый заход был зафиксирован в 00:14. Тогда беспилотник летел курсом на Гомель и дальше повернул в агрогородок Круговец-Калинене. Дрон вылетел в Украину курсом на Репки.

"За ночь дежурная авиация Военно-воздушных сил Беларуси не поднималась", - добавляет "Гаюн".

Обстрелы Украины

В ночь на 2 декабря террористы атаковали Украину 28 беспилотниками типа Shahed и беспилотниками других типов с направлений российских Приморско-Ахтарска, Курска, Орла, Миллерово.

В общем противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 22 дрона. В частности один беспилотник был локально потерян и еще два вышли из подконтрольного воздушного пространства.

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