В Білорусі вночі сталась пожежа на одному зі складів через падіння дрону, - "Гаюн"

Загорання сталось у цегляній будівлі складу в Гомелі на 8-му провулку Ілліча.

Фото: наслідки падіння БпЛА (t.me/Hajun_BY)

Зазначається, що рятувальники вже ліквідували пожежу. Вогонь пошкодив 5 кв. метрів покрівлі.

Фото: вулиця Ілліча у Гомелі (google maps)

Що передувало

У ніч на 5 вересня 2024-го росіяни атакували Україну:

однією балістичною ракетою "Іскандер-М";

78-ма ударними безпілотниками типу Shahed.

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Загалом вдалось знищити 60 дронів. Зокрема два БпЛА повернулись в Росію, а ще один - полетів у Білорусь.

Тим часом моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" писав, що в Гомельському районі Білорусі військові збивали ворожі "Шахеди". Пізніше в білоруському Міністерстві оборони підтвердили цю інформацію, втім, не назвали безпілотник "російським".

Додамо й те, що це не перший випадок, коли БпЛА російських терористів "губляться" на території Білорусі.