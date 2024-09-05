В Білорусі вночі сталась пожежа на одному зі складів через падіння дрону, - "Гаюн"

У Білорусі, внаслідок падіння безпілотника, сталось загоряння цегляної будівлі складу. Цієї ночі протиповітряна оборона (ППО) країни працювала по дронах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Белорускі Гаюн".
Загорання сталось у цегляній будівлі складу в Гомелі на 8-му провулку Ілліча.
Фото: наслідки падіння БпЛА (t.me/Hajun_BY)
Зазначається, що рятувальники вже ліквідували пожежу. Вогонь пошкодив 5 кв. метрів покрівлі.
Фото: вулиця Ілліча у Гомелі (google maps)
У ніч на 5 вересня 2024-го росіяни атакували Україну:
До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Загалом вдалось знищити 60 дронів. Зокрема два БпЛА повернулись в Росію, а ще один - полетів у Білорусь.
Тим часом моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" писав, що в Гомельському районі Білорусі військові збивали ворожі "Шахеди". Пізніше в білоруському Міністерстві оборони підтвердили цю інформацію, втім, не назвали безпілотник "російським".
Додамо й те, що це не перший випадок, коли БпЛА російських терористів "губляться" на території Білорусі.
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