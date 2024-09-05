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В Беларуси ночью произошел пожар на одном из складов из-за падения дрона, - "Гаюн"

Фото: последствия падения БПЛА (t.me/Hajun_BY)
Автор: Сергей Пышкин

В Беларуси, в результате падения беспилотника, произошло возгорание кирпичного здания склада. Этой ночью противовоздушной обороной (ПВО) страны работала по дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Возгорание произошло в кирпичном здании склада в Гомеле на 8-м переулке Ильича.

 

Фото: последствия падения БпЛА (t.me/Hajun_BY)

Отмечается, что спасатели уже ликвидировали пожар. Огонь повредил 5 кв. метров кровли.

Фото: улица Ильича в Гомеле (google maps)

Что предшествовало

В ночь на 5 сентября 2024-го россияне атаковали Украину:

  • одной баллистической ракетой "Искандер-М";
  • 78 ударными беспилотниками типа Shahed.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Всего удалось уничтожить 60 дронов. В частности, два БпЛА вернулись в Россию, а еще один - улетел в Беларусь.

Тем временем мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" писал, что в Гомельском районе Беларуси военные сбивали вражеские "Шахеды". Позже в белорусском Министерстве обороны подтвердили эту информацию, но не назвали беспилотник "российским".

Добавим и то, что это не первый случай, когда БпЛА российских террористов «теряются» на территории Беларуси. 

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