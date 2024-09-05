В Беларуси ночью произошел пожар на одном из складов из-за падения дрона, - "Гаюн"

Возгорание произошло в кирпичном здании склада в Гомеле на 8-м переулке Ильича.

Фото: последствия падения БпЛА (t.me/Hajun_BY)

Отмечается, что спасатели уже ликвидировали пожар. Огонь повредил 5 кв. метров кровли.

Фото: улица Ильича в Гомеле (google maps)

Что предшествовало

В ночь на 5 сентября 2024-го россияне атаковали Украину:

одной баллистической ракетой "Искандер-М";

78 ударными беспилотниками типа Shahed.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Всего удалось уничтожить 60 дронов. В частности, два БпЛА вернулись в Россию, а еще один - улетел в Беларусь.

Тем временем мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" писал, что в Гомельском районе Беларуси военные сбивали вражеские "Шахеды". Позже в белорусском Министерстве обороны подтвердили эту информацию, но не назвали беспилотник "российским".

Добавим и то, что это не первый случай, когда БпЛА российских террористов «теряются» на территории Беларуси.