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В Білорусі військкомати проводили перевірку серед призовників, - Генштаб

Фото: в Білорусі військкомати проводили перевірку серед призовників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Брестській області військкомати провели перевірку серед призовників. Уточнювали їх особисті дані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"У військових комісаріатах Брестської області, у період з 7 по 11 листопада, проводились заходи з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку", - пише пресслужба.

Як відзначає Генштаб, загроза завдання ракетних й авіаційних ударів, зокрема й із застосуванням БпЛА, по території України з боку Білорусі й надалі зберігається.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами британського полковника Глена Гранта, армія Білорусі не має належної підготовки для наступу на територію України.

Тим часом в Генштабі звернулись до військових Білорусі та Росії.

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