Британський полковник оцінив ймовірність наступу Білорусі
Білоруська армія дуже слабка та не має належної підготовки для наступу на територію України. Багато її військового обладнання вже передано Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського полковника Глена Гранта в ефірі "Еспресо".
"Це не та армія, яка справді може напасти. І все ж це не означає, що їх не можуть змусити це зробити", - зазначив офіцер.
Грант водночас переконаний, що президент України Володимир Зеленський може попередили наступ з півночі.
За його словами, український лідер повинен переконатися, що політично вся білоруська система, її уряд розуміють: якщо Білорусь перетне кордон з Україною, то все - Україна вторгнеться в Білорусь та звільнить її від тих, хто при владі.
"Ми повинні чітко дати їм зрозуміти, що переходу кордону не повинно бути, що для них це не під силу, адже у них недостатньо військ, щоб це зробити розумно. Тож якщо ж вони нападуть, то буде набагато більше смертей як з боку росіян, так і з боку білорусів, і я не думаю, що білоруські солдати взагалі хочуть воювати з вами, насправді я впевнений, що цього вони не хочуть", - підсумував полковник.
Нагадаємо, командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність українських військових до можливого вторгнення з території Росії чи Білорусі з півночі.
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