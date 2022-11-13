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Британський полковник оцінив ймовірність наступу Білорусі

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Неділя 13 листопада 2022 00:21
Британський полковник оцінив ймовірність наступу Білорусі Фото: Армія Білорусі (sharknews.ru)
Автор: Олег Васьків

Білоруська армія дуже слабка та не має належної підготовки для наступу на територію України. Багато її військового обладнання вже передано Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського полковника Глена Гранта в ефірі "Еспресо".

"Це не та армія, яка справді може напасти. І все ж це не означає, що їх не можуть змусити це зробити", - зазначив офіцер.

Грант водночас переконаний, що президент України Володимир Зеленський може попередили наступ з півночі.

За його словами, український лідер повинен переконатися, що політично вся білоруська система, її уряд розуміють: якщо Білорусь перетне кордон з Україною, то все - Україна вторгнеться в Білорусь та звільнить її від тих, хто при владі.

"Ми повинні чітко дати їм зрозуміти, що переходу кордону не повинно бути, що для них це не під силу, адже у них недостатньо військ, щоб це зробити розумно. Тож якщо ж вони нападуть, то буде набагато більше смертей як з боку росіян, так і з боку білорусів, і я не думаю, що білоруські солдати взагалі хочуть воювати з вами, насправді я впевнений, що цього вони не хочуть", - підсумував полковник.

Нагадаємо, командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність українських військових до можливого вторгнення з території Росії чи Білорусі з півночі.

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