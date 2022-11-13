В Беларуси военкоматы проводили проверку среди призывников, - Генштаб

В Брестской области военкоматы провели проверку среди призывников. Уточняли их личные данные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Как отмечает Генштаб, угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе и с применением БпЛА, по территории Украины со стороны Беларуси продолжает сохраняться.

"В военных комиссариатах Брестской области, в период с 7 по 11 ноября, проводились мероприятия по уточнению личных данных мужчин призывного возраста", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам британского полковника Глена Гранта, у армии Беларуси нет должной подготовки для наступления на территорию Украины.

Тем временем в Генштабе обратились к военным Белоруссии и России.

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