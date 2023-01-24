У Білорусі виробляють "зуби дракона" для оборони росіян на шести підприємствах, - ЗМІ

Раніше повідомлялося, що в Гомелі вже понад місяць виробляються "зуби дракона" для росіян.

При цьому, за інформацією проєкту, кілька місяців тому одразу на низку білоруських підприємств надійшли замовлення на виготовлення таких укріплень. Йшлося про виготовлення 20 -30 тисяч штук, і це лише на заводах у Гомельській області.

"Дані різних джерел свідчать, що протитанкові зміцнення можуть виготовлятися як мінімум на 6 підприємствах Білорусі", - повідомляють розслідувачі.

Йдеться про такі підприємства:

ВАТ "Гомельзалізобетон";

ТОВ "ГомельГрааль";

ВАТ "Чауський завод ЗБВ";

СЗБ №3 м. Вітебська ВАТ "Кричівцементношифер";

ТОВ "Лотос";

Хойніцький завод ЗБВ Філія ВАТ "Мозирський домобудівний комбінат".

Повідомляється, що до Росії "зубі дракона" потрапляють як мінімум через два прикордонні переходи:

Смольки (Білорусь) – Бєляні (РФ);

Селище (Білорусь) - Камінь (РФ).

Зазначимо, що "зуби дракона" мають форму тетраедра, їх виготовляють із бетону марки М400 або М550 (класу В40). Це спеціальний бетон, який має високі технічні характеристики щодо міцності та довговічності.

Бетонні піраміди мають такі характеристики: