В Беларуси производят "зубы дракона" для обороны россиян на шести предприятиях, - СМИ

Ранее сообщалось, что в Гомеле уже более месяца производятся "зубы дракона" для россиян.

При этом по информации проекта, несколько месяцев назад сразу на ряд беларусских предприятий поступили заказы на изготовление таких укреплений. Речь шла об изготовлении 20 -30 тысяч штук, и это только на заводах Гомельской области.

"Данные различных источников свидетельствуют, что противотанковые укрепления могут изготавливаться как минимум на 6-и предприятиях Беларуси", - сообщают расследователи.

Речь идет о таких предприятиях:

ОАО "Гомельжелезобетон";

ООО "ГомельГрааль";

ОАО "Чаусский завод ЖБИ";

СЖБ №3 г. Витебска ОАО "Кричевцементношифер";

ООО "Лотос";

Хойникский завод ЖБИ Филиал ОАО "Мозырский домостроительный комбинат".

Сообщается, что в Россию "зубі дракона" попадают как минимум через два пограничных перехода:

Смольки (Беларусь) - Беляни (РФ);

Селище (Беларусь) - Камень (РФ).

Отметим, что "зубы дракона" имеют форму тетраэдра, их производятся из бетона марки М400 или М550 (класса В40). Это специальный бетон, который имеет высокие технические характеристики по прочности и долговечности.

Бетонные пирамиды имеют таких характеристики: