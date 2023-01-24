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У Білорусі виробляють "зуби дракона" для оборони росіян на шести підприємствах, - ЗМІ

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Білорусь, Вівторок 24 січня 2023 12:18
У Білорусі виробляють "зуби дракона" для оборони росіян на шести підприємствах, - ЗМІ Фото: у Білорусі виробляють "зуби дракона" для оборони росіян на шести підприємствах (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Протитанкові бетонні піраміди "зуби дракона" виробляють щонайменше шість підприємств Білорусі, і поставляють до Росії для створення лінії оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мотолько Допомоги".

Раніше повідомлялося, що в Гомелі вже понад місяць виробляються "зуби дракона" для росіян.

При цьому, за інформацією проєкту, кілька місяців тому одразу на низку білоруських підприємств надійшли замовлення на виготовлення таких укріплень. Йшлося про виготовлення 20 -30 тисяч штук, і це лише на заводах у Гомельській області.

"Дані різних джерел свідчать, що протитанкові зміцнення можуть виготовлятися як мінімум на 6 підприємствах Білорусі", - повідомляють розслідувачі.

Йдеться про такі підприємства:

  • ВАТ "Гомельзалізобетон";
  • ТОВ "ГомельГрааль";
  • ВАТ "Чауський завод ЗБВ";
  • СЗБ №3 м. Вітебська ВАТ "Кричівцементношифер";
  • ТОВ "Лотос";
  • Хойніцький завод ЗБВ Філія ВАТ "Мозирський домобудівний комбінат".

У Білорусі виробляють &quot;зуби дракона&quot; для оборони росіян на шести підприємствах, - ЗМІ

Повідомляється, що до Росії "зубі дракона" потрапляють як мінімум через два прикордонні переходи:

  • Смольки (Білорусь) – Бєляні (РФ);
  • Селище (Білорусь) - Камінь (РФ).

У Білорусі виробляють &quot;зуби дракона&quot; для оборони росіян на шести підприємствах, - ЗМІ

Зазначимо, що "зуби дракона" мають форму тетраедра, їх виготовляють із бетону марки М400 або М550 (класу В40). Це спеціальний бетон, який має високі технічні характеристики щодо міцності та довговічності.

Бетонні піраміди мають такі характеристики:

  • Висота - 1,3 метра (1306 мм);
  • Довжина ребра - 1,6 метра (1600 мм);
  • Вага - 1200 кг.

У Білорусі виробляють &quot;зуби дракона&quot; для оборони росіян на шести підприємствах, - ЗМІ

Як повідомлялося раніше, росіяни зміцнюють свої позиції "зубами дракона" в районах окупації на півдні та сході України.

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